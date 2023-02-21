Симферополь, 21 февраля, 2023, 21:49 — ИА Регнум. О безопасности Крыма можно будет говорить, если границы спецоперации будут расширены до Одессы. Такое мнение прозвучало в ходе выступления главы парламента Крыма Владимира Константинова в эфире телеканала «Крым-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова», — заявил спикер парламента.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ тем дальше, чем больше будет радиус действия дальнобойного оружия, которое поставляют Украине НАТО и страны Запада.