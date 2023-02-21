Варшава, 21 февраля, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Россия не сможет одержать победу в конфликте на Украине, заявил 21 февраля во время выступления в Варшаве президент США Джозеф Байден.

EPA/Piotr Nowak/ТАСС Джо Байден во время выступления в Варшаве

Он отметил, что США и НАТО продолжат поддерживать Киев. В «коалицию» входят 50 стран, заявил президент США.

Западные страны помогут Киеву, который «стремится к свободе», противодействовать «автократии», добавил он.

В том же выступлении Байден заявил, что США и ЕС не угрожают России, а также обвинил Москву во множестве преступлений — от «замаривания мира голодом» до «похищения украинских детей».

Как сообщалось ранее, Байден прибыл в Польшу 21 февраля, днем ранее он находился с визитом в Киеве.