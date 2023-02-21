Байден: Россия не сможет одержать победу на Украине
Байден заявил, что Россия не одержит победу на Украине
Варшава, 21 февраля, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Россия не сможет одержать победу в конфликте на Украине, заявил 21 февраля во время выступления в Варшаве президент США Джозеф Байден.
EPA/Piotr Nowak/ТАСС
Джо Байден во время выступления в Варшаве
Он отметил, что США и НАТО продолжат поддерживать Киев. В «коалицию» входят 50 стран, заявил президент США.
Западные страны помогут Киеву, который «стремится к свободе», противодействовать «автократии», добавил он.
В том же выступлении Байден заявил, что США и ЕС не угрожают России, а также обвинил Москву во множестве преступлений — от «замаривания мира голодом» до «похищения украинских детей».
Как сообщалось ранее, Байден прибыл в Польшу 21 февраля, днем ранее он находился с визитом в Киеве.