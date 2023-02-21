Донецк, 21 февраля, 2023, 21:38 — ИА Регнум. ВСУ вечером 21 февраля запустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по селу Яковлевка, расположенному в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Николай Тришин/ТАСС Ракеты выпущенные из РСЗО ВСУ

По данным СЦКК, обстрел произошёл в 21:05. Стреляли из Авдеевки, находящейся на временно оккупированной территории. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Стоит отметить, что в течение 21 февраля ВСУ 16 раз обстреливали населённые пункты ДНР. В 17:15 украинские артиллеристы запустили три снаряда 155 мм по Донецку.