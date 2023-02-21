Киев, 21 февраля, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Киевские власти решили распродать последнюю партию соли из Соледара по завышенной цене, направив выручку на покупку дронов для ВСУ. По инициативе депутатов, стоимость пачки соли составит 1000 рублей, об этом говорится в сообщении в телеграм-канале Верховной рады.

Евгений Биятов/РИА Новости Соль

Как уточняется, 20 тонн соли будут разделены на 100 тысяч символических пачек. Каждую планируют продать за 500 гривен, что составляет порядка 1000 рублей. По 465 гривен с продажи каждой пачки передадут на формирование флотилии дронов-камикадзе для главного управления разведки.

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Напомним, завод «Артемсоль» находится в городе Соледаре, который был взят под контроль ВС РФ 12 января 2023 года. При СССР предприятие добывало около 40% соли в стране. В последние годы соль экспортировали в 22 страны.