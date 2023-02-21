Париж, 21 февраля, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Франция выражает обеспокоенность в связи с тем, что президент России Владимир Путин заявил о готовности проводить ядерные испытания, если это сделают США. Данное заявление французского МИД было обнародовано 21 февраля на сайте министерства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Франция сожалеет о сделанном сегодня президентом Путиным заявлении о приостановке участия России в новом договоре о СНВ», — также отметили во французском МИД.

В заявлении подчеркивается, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был создан, как важнейший инструмент для контроля над ядерным вооружением. Париж призывает Москву отменить решение о приостановке участия в СНВ-3.

МИД Франции также призвал Россию соблюдать декларацию от 3 января 2022 года о предотвращении ядерной войны и гонки вооружений.

Напомним, текст декларации о предотвращении ядерной войны и гонки вооружений подготовила Россия и обнародовала 3 января 2022 года. По нему ядерные державы Великобритания, Китай, Россия, США и Франция обязуются соблюдать международные договорённости о нераспространении ядерного оружия. Принятие документа было отложено на неопределённый срок.