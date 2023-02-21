Киев, 21 февраля, 2023, 21:16 — ИА Регнум. В настоящий момент возможность поставки в Киев истребителей не обсуждается, заявила 21 февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

EPA/Rafal Guz/ТАСС Джорджа Мелони

Она допустила, что такие поставки будут осуществляться, но «не на данном этапе», и для принятия такого решения потребуются «переговоры с партнерами».

Ранее итальянские СМИ сообщили, что Италия готова поставлять на Украину истребители, но не хочет делать это первой из западных стран.

Ранее в Великобритании началось обучение пилотов ВСУ работе с истребителями. Поставлять этот вид вооружения Киеву ни одна из западных стран пока не планирует.

Посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко ранее заявил, что западные страны начнут поставки истребителей Украине, «но на более позднем этапе конфликта».