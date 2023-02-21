Варшава, 21 февраля, 2023, 21:02 — ИА Регнум. О новых санкциях США и их партнеров на Западе в отношении России объявят уже на текущей неделе. Об этом сообщил 21 февраля в ходе своего выступления в Варшаве глава Белого дома Джо Байден.

EPA/Piotr Nowak/ТАСС Джо Байден во время выступления в Варшаве

Он назвал санкционный режим, который введен против России, самым масштабным в истории. Таких беспрецедентных ограничительных мер не вводилось ни против одной страны в мире. США и их союзники этими санкциями заставляют Россию «платить» за проведение спецоперации на Украине, подчеркнул Байден.

«Мы объявим о новых санкциях на этой неделе совместно с нашими партнерами», — заявил американский президент.

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Напомним, в ходе своего послания Федеральному собранию 21 февраля Владимир Путин заявил, что страны, которые ввели санкции против России, оказались сами наказаны.