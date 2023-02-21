Великобритания надеется, что Россия пересмотрит решение о приостановке участия в СНВ-3 — Сунак

Лондон, , 21:04 — REGNUM Великобритания надеется, Россия вернётся к исполнению положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 21 февраля заявил журналистам британский премьер-министр Риши Сунак.

Риши Сунак © Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мы надеемся, что Путин переосмыслит своё опрометчивое решение приостановить участие России в СНВ-3», — сказал Сунак.

Он заявил, что для безопасности Земли нужно сохранять контроль над ядерным вооружением в странах.

Напомним, президент России Владимир Путин объяснил приостановку участия в СНВ-3 тем, что США не исполняют положений Договора. При этом страны Запада, ссылаясь на тот же документ, требуют допустить их комиссии на российские ядерные объекты, что является невозможным в условиях конфронтации НАТО с РФ.

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