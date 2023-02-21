МИД: политика США угрожает национальной безопасности России

Москва, , 20:55 — REGNUM Ведение дел с США и Западом в целом «в обычном режиме» более невозможно, заявили 21 декабря в МИД России.

МИД России © Виталий Белоусов/РИА Новости

Это касается как общеполитических вопросов, так и конкретного вопроса о контроле за вооружениями, отметили в министерстве.

Договоры СНВ заключались в обстановке совершенно иных отношений между Россией и США, нежели те, что существуют сейчас, изменения в худшую сторону произошли по вине Вашингтона, и игнорировать этот факт Москва не может, подчеркнули в МИД.

США проводят политику, направленную на подрыв национальной безопасности России, что вредит как отношениям двух стан в целом, так и возможности исполнять договор СНВ в частности, отметили в ведомстве.

Ранее в МИД также заявили, что при определенных условиях Россия может вернуться к договору СНВ, но для этого Вашингтону придется проявить политическую волю и изменить свою линию.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 февраля заявил о приостановке участия России в договоре СНВ-3.

В НАТО выразили «разочарование» этим решением России. Президент США Джозеф Байден заявил, что США готовы к «обсуждениям» договора.