Варшава, 21 февраля, 2023, 20:49 — ИА Регнум. НАТО сохранит свою целостность и продолжит поддержку Украины. Об этом заявил во время выступления в Варшаве 21 февраля президент США Джо Байден.

EPA/Piotr Nowak/ТАСС Джо Байден во время выступления в Варшаве

Американский президент отметил, что президент РФ Владимир Путин не сомневается в силе поддержки Киева США и их партнерами, оказывающими поддержку Киеву, то он до сих пор сомневается в способности к длительным действиям США и Запада и твердости в оказании помощи Украине.

В ответ на это Байден счел необходимым заявить, что сомнений по этому поводу быть не должно. НАТО не устанет помогать Украине и при этом не разделится.

«Но не должно быть сомнений в том, что наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделен, и мы не устанем», — заявил Байден.

Напомним, в этой же речи в Варшаве президент США заявил, что Запад не стремится к уничтожению России и не планирует нападать на неё.