Москва, 21 февраля, 2023, 20:36 — ИА Регнум. При определенных условиях Россия может вернуться к соблюдению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявили 21 февраля в МИД России.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М»

Для этого необходимо, чтобы в Вашингтоне проявили политическую волю и предприняли «добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора», отметили в ведомстве.

С точки зрения вклада договора в обеспечение международной безопасности и стратегической стабильности его потенциал далеко не исчерпан, добавили в министерстве.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 февраля заявил о приостановке участия России в договоре СНВ-3.

Все заявки России по договору отклоняются США, это происходит на фоне заявлений руководителей стран НАТО о желании нанести России стратегическое поражение, отметил Путин.

В НАТО выразили «разочарование» этим решением России. Президент США Джозеф Байден заявил, что США готовы к «обсуждениям» договора.