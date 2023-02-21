Москва, , 20:29 — REGNUM Правительство России повысило максимальную планку тарифа за проезд по платным федеральным трассам. Для легковых автомобилей (по трассам М-1, М-3, М-4) она составит пять рублей за километр, по новым трассам, в частности ЦКАД, М-12, М-11, цена поднимется до восьми рублей за километр.

Платная дорога Дарья Антонова © ИА REGNUM

Постановление об этом опубликовано 21 февраля на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что максимальная планка повысится и для грузовых автомашин. Так, плата за километр проезда для грузовиков составит 14,25 рублей, а по новым платным дорогам повысится до 25 рублей за километр.

Как подчеркнули в Минтрансе РФ, повышение тарифных максимумов необходимо из-за выросшей себестоимости строительства автотрасс. В Росавтодоре также подтвердили, что в целом повышение тарифов обусловлено необходимостью привлечения внебюджетного финансирования для строительство новых дорог.