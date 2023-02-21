Москва, 21 февраля, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Правительство России повысило максимальную планку тарифа за проезд по платным федеральным трассам. Для легковых автомобилей (по трассам М1, М3, М4) она составит пять рублей за километр, по новым трассам, в частности ЦКАД, М12, М11, цена поднимется до восьми рублей за километр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная дорога

Постановление об этом опубликовано 21 февраля на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что максимальная планка повысится и для грузовых автомашин. Так, плата за километр проезда для грузовиков составит 14,25 рубля, а по новым платным дорогам повысится до 25 рублей за километр.

Как подчеркнули в Минтрансе РФ, повышение тарифных максимумов необходимо из-за выросшей себестоимости строительства автотрасс. В Росавтодоре также подтвердили, что в целом повышение тарифов обусловлено необходимостью привлечения внебюджетного финансирования для строительства новых дорог.