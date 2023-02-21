Мелитополь, , 20:32 — REGNUM На запорожском направлении ВСУ, несмотря на отсутствие наступлений, теряют ежедневно около 15 единиц тяжёлой техники. Об этом на телеканале «Соловьев Live» 21 февраля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Практически каждый день уничтожается как минимум по единице РСЗО: неважно, что это — «Град», «Ураган» или HIMARS с «Ольхой», — добавил Рогов.

Он отметил, что перемалывание сил противника происходит постоянно. Вражескую технику уничтожают стабильно, в живой силе украинская сторона ежедневно безвозвратно теряет под Запорожьем около 150 человек.

Напомним, ранее Рогов сообщил, что российские подразделения успешно предотвращают обстрелы Запорожской АЭС. По позициям ВСУ наносятся превентивные удары, когда там начинают готовиться открыть огонь.

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