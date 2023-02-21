* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, , 20:15 — REGNUM У актера Артура Смольянинова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) оказались долги перед Налоговой службой. По данным базы ФНС, его недоплата по налогам составляет 92,4 тыс. рублей, пишет KP. RU.

Артур Смольянинов © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как отметил адвокат Андрей Алёшкин, актер должен погасить свои долги перед государством вне зависимости от своей позиции по СВО. В противном случае ему грозят различные санкции, в том числе начисление пени или блокировка счетов.

«Даже если артист пока не собирается возвращаться на родину, его долги могут аукнуться неприятностями: начислением пеней, блокировкой банковских счетов и так далее», — цитирует юриста «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что покинувший Россию Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) задолжал 39 тысяч рублей по штрафам за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, СК РФ возбудил против актера, осудившего СВО, уголовное дело, а Минюст включил его в число иноагентов.