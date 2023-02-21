У сбежавшего из России Артура Смольянинова* нашли налоговые долги
Москва, 21 февраля 2023, 20:15 — REGNUM У актера Артура Смольянинова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) оказались долги перед Налоговой службой. По данным базы ФНС, его недоплата по налогам составляет 92,4 тыс. рублей, пишет KP. RU.
Как отметил адвокат Андрей Алёшкин, актер должен погасить свои долги перед государством вне зависимости от своей позиции по СВО. В противном случае ему грозят различные санкции, в том числе начисление пени или блокировка счетов.
«Даже если артист пока не собирается возвращаться на родину, его долги могут аукнуться неприятностями: начислением пеней, блокировкой банковских счетов и так далее», — цитирует юриста «Комсомольская правда».
Ранее сообщалось, что покинувший Россию Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) задолжал 39 тысяч рублей по штрафам за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, СК РФ возбудил против актера, осудившего СВО, уголовное дело, а Минюст включил его в число иноагентов.