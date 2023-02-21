Байден заявил, что США и Европа не стремятся к уничтожению России

Варшава, , 20:05 — REGNUM США и Евросоюз не ставят своей цель уничтожение России, заявил во время своего выступления в Варшаве 21 февравля президент США Джозеф Байденн.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

При этом Вашингтон и ЕС продолжать помогать Украине «защищаться», Киев стремится к «свободе», и его в этом поддержат, сказал Байден.

В собранную США «коалицию для помощи Украине» входят 50 стран, отметил президент США.

В той же речи Байден обвинил Россию в серии военных и иных преступлений, в том числе в «бомбежке роддомов», «похищении детей», «использовании энергетики как оружия» и «стремлении заморить мир голодом».

Как сообщалось ранее, Байден прибыл в Польшу 21 февраля, днем ранее он посетил Киев.

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