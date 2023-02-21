Варшава, 21 февраля, 2023, 20:05 — ИА Регнум. США и Евросоюз не ставят своей целью уничтожение России, заявил во время своего выступления в Варшаве 21 февраля президент США Джозеф Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

При этом Вашингтон и ЕС продолжат помогать Украине «защищаться», Киев стремится к «свободе», и его в этом поддержат, сказал Байден.

В собранную США «коалицию для помощи Украине» входят 50 стран, отметил президент США.

В той же речи Байден обвинил Россию в серии военных и иных преступлений, в том числе в «бомбежке роддомов», «похищении детей», «использовании энергетики как оружия» и «стремлении заморить мир голодом».

Как сообщалось ранее, Байден прибыл в Польшу 21 февраля, днем ранее он посетил Киев.