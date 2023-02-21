Нью-Дели, 21 февраля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Нельзя сводить вопрос о конфликте на Украине к двоичному принципу «за» или «против». Эта тема гораздо сложнее. Об этом в интервью агентству Ani заявил министр иностранных дел Индии Субраманьян Джайшанкар.

Алексей Куденко/РИА Новости Субраманьям Джайшанкар

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«Вы за», «вы на этой стороне» или «на той стороне»? Вы за мир или за войну? Я думаю, что это гораздо сложнее. И мы вовлечены в некоторые тонкости, но мы должны подождать и посмотреть, к чему это приведёт», ― пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Джайшанкар добавил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди хочет «создать импульс» для установления мира на Украине.

«Помните, он разговаривал с президентом Путиным и Зеленским по телефону. И это было его первое публичное высказывание», ― напомнил министр.

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Глава МИД Индии добавил, что если Нью-Дели сможет быть чем-то полезным, то индийская сторона будет готова использовать для этого «и возможности, и добрую волю».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин заявил, что западные страны стремятся перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния.

При этом бывший глава Белого дома Дональд Трамп считает, что политика нынешнего американского лидера Джо Байдена невольно толкает мир к третьей мировой войне.