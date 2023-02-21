Париж, , 19:58 — REGNUM Франция сожалеет о решении России приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает французское внешнеполитическое ведомство.

«Франция сожалеет о сообщении президента Путина о приостановлении участия России в договоре», — говорится в сообщении.

Кроме того, МИД Франции напоминает, что договор о новом СНВ является важным инструментом международной архитектуры контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

«Франция также напоминает о важности договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — сообщает МИД страны.

Ранее по теме: В ООН призвали США и Россию к немедленному и полному выполнению ДСНВ

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил в ходе оглашения послания к Федеральному собранию о приостановке участия России в ДСНВ. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, соответствующий документ должен быть утвержден российским парламентом.