Москва, , 19:59 — REGNUM В планах президента России Владимира Путина пока не предусмотрено общение с коллегой из США Джо Байденом, в том числе о решении РФ приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 21 февраля сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что на решение Москвы о ДСНВ уже отреагировали генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен. На вопрос, была ли инициатива с американской стороны обсудить договор, Песков ответил, что пока переговоров не ожидается.

«Никаких контактов пока не планируется», — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, последний раз Путин и Байден, согласно данным пресс-службы Кремля, общались 12 февраля 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков заявил, что основная цель РФ — сохранить ядерный паритет