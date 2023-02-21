Бразилиа, , 19:49 — REGNUM Число погибших в Бразилии во время прошедших ливней и вызванных ими оползней выросло до 44 человек. Об этом 21 февраля сообщает новостной портал G1.

Последствия ливней в Бразилии © MÃ°Rcio Pannunzio/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Спасатели во вторник утром возобновили поиск выживших в результате дождей, обрушившихся на северное побережье [штата] Сан-Паулу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего от стихии пострадала инфраструктура муниципалитета Сан-Себастьян. Там обнаружили 43 погибших.

Напомним, ливни в Бразилии прошли в течение прошедших выходных. Местные СМИ сообщали, что из-за дождей обрушились более 300 домов.

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