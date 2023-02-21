Число погибших в Бразилии из-за ливней выросло до 44 человек
Бразилиа, 21 февраля, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Число погибших в Бразилии во время прошедших ливней и вызванных ими оползней выросло до 44 человек. Об этом 21 февраля сообщает новостной портал G1.
MÃ°Rcio Pannunzio/Keystone Press Agency/Global Look Press
Последствия ливней в Бразилии
«Спасатели во вторник утром возобновили поиск выживших в результате дождей, обрушившихся на северное побережье [штата] Сан-Паулу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего от стихии пострадала инфраструктура муниципалитета Сан-Себастьян. Там обнаружили 43 погибших.
Напомним, ливни в Бразилии прошли в течение прошедших выходных. Местные СМИ сообщали, что из-за дождей обрушились более 300 домов.