Москва, , 19:41 — REGNUM Ответственность за мир на планете несут Китай и Россия как члены Совбеза ООН. Такое мнение высказал 21 февраля в ходе встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай и Россия как постоянные члены Совбеза ООН несут важную ответственность за мир на планете», — это высказывание китайского политика прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Ван И прибыл в Москву для обсуждения ситуации вокруг конфликта на Украине. Ранее сообщалось, что у Пекина имеется план по мирному урегулированию ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает, что Владимир Путин встретится с Ван И в ходе его визита в Москву.

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