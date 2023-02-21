Москва, 21 февраля, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Ответственность за мир на планете несут Китай и Россия как члены Совбеза ООН. Такое мнение высказал 21 февраля в ходе встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Китай и Россия как постоянные члены Совбеза ООН несут важную ответственность за мир на планете» — это высказывание китайского политика прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Ван И прибыл в Москву для обсуждения ситуации вокруг конфликта на Украине. Ранее сообщалось, что у Пекина имеется план по мирному урегулированию ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает, что Владимир Путин встретится с Ван И в ходе его визита в Москву.