Киев, , 19:38 — REGNUM В Киевской области из-за неблагоприятных погодных условий тысячи жителей остались без электроснабжения. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе украинского энергохолдинга «ДТЭК».

Электрический столб Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«В настоящее время без электроэнергии более семи тысяч потребителей. Более всего обесточено в Обуховском и Бучанском районах», ― уточняется в сообщении компании в телеграм-канале.

Также отмечается, что аварийные отключения света могут продолжится. Так, сегодня в Киевской области прогнозируется дождь, а ночью мокрый снег с порывами ветра. Из-за этого могут падать деревья, что может привести к обрыву проводов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в селе Софиевская Борщаговка возле Киева местные жители, недовольные частыми отключениями электроэнергии, перекрыли дорогу.

Напомним, глава правления национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее заявил, что ситуацию в украинской энергосистеме всё ещё можно назвать шаткой. По его словам, энергетическое оборудование «находится не в лучшем состоянии». Сложная ситуация складывается в Одесской и Харьковской областях.