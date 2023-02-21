Москва, 21 февраля, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Россия не ставит своей целью кому-либо противостоять, а стремится к дружелюбным отношениям со всеми странами, заявил в интервью RT 21 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Такие отношения могут быть основаны только на взаимном уважении и доверии, отметил он.

Что касается отношений со странами Европы, то их сложность объясняется тем, что Евросоюзом управляют из Вашингтона, добавил Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения со странами Запада уже никогда не будут прежними. Пока неясно, какими они станут в дальнейшем, отметил министр.

Во время своего выступления на правительственном часе в Госдуме Лавров, рассказывая о новой концепции внешней политики России, заявил, что в концепции будет сказано в том числе о необходимости ограничить монополию Запада на определение рамок международной жизни.