Москва, 21 февраля, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Коллективный Запад находится под руководством одного босса. Об этом в интервью RT заявил 21 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Запад, по словам представителя Кремля, управляется одним боссом, как и НАТО управляется Соединенными Штатами.

«Это коллективный Запад, но есть и начальник начальника коллективного Запада», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе оглашения послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступала за равные права и общую систему безопасности. В то время как США весь мир «утыкали» сотнями военных баз, разорвали ряд международных соглашений. Западные элиты, по словам главы государства, не скрывают цели нанести стратегическое поражение России.