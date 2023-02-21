Москва, 21 февраля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Россия не выходит из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а приостанавливает участие в нём. Об этом 21 февраля сообщил в интервью RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он отметил, что российский президент Владимир Путин принял такое решение, поскольку США и другие страны в рамках ДСНВ требовали допустить их представителей на ядерные объекты в РФ. По словам Пескова, при нарастании конфронтации с НАТО недопустимо допускать туда иностранные инспекции.

«Мы должны учитывать ядерный потенциал Германии и Франции, что также очень важно. Основная цель президента и нашей страны — убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета», — объяснил Песков.

Стоит отметить, что на заявление Путина о приостановке Россией участия в ДСНВ отреагировал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он призвал Москву немедленно вернуться к выполнению данного договора.