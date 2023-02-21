Монреаль, Канада, , 19:23 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласно с решением дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой и будет оспаривать его. Соответствующий иск уже подан в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба WADA.

Камила Валиева Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В сообщении на сайте агентства отмечается, что WADA тщательно изучило полную мотивировочную часть решения и досье по делу фигуристки.

«WADA считает вывод дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства о том, что у спортсменки «отсутствовала вина или халатность», неверным по условиям Всемирного антидопингового кодекса», ― подчеркнули в организации.

Всемирное антидопинговое агентство намерено в рамках апелляции добиваться аннулирования всех результатов Валиевой с 25 декабря 2021 года и дисквалификации спортсменки на четыре года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 января дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение аннулировать результаты фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место.

Отмечалось, что трибунал установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несёт за это «никакой вины или халатности». Таким образом, суд не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации её результатов.