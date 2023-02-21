Донецк, 21 февраля, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Тяжесть боёв в районе городов Марьинка и Авдеевка в донецкой агломерации объясняется тем, что войска «зашли в очень плотную застройку, где каждый двор сообщается между собой ходами и окопами». Об этом ИА REGNUM рассказал военный корреспондент портала ANNA News Владимир Разин, который находится в расположении 1-го Донецкого армейского корпуса ВС России.

Сергей Аверин/РИА Новости Бойцы ВС РФ на Авдеевском направлении

Подразделения 1-го Донецкого АК продолжают успешное продвижение севернее Донецка, пояснил собеседник. Главная задача на этом направлении — отодвинуть противника как можно дальше от центра ДНР, который регулярно попадает под обстрелы украинской артиллерии. В районе Марьинка и Авдеевка противник создал эшелонированную систему обороны, указал Разин.

«Приходится зачищать каждый дом, который противник превратил в точку обороны с обзором буквально на 360 градусов, — отметил собеседник. — Мало зайти c одного фланга, чтобы подавить такую огневую точку. Нужно её практически полностью окружить. Дальше или вынудить противника сдаться, или уничтожить».

Первую линию обороны противника в Марьинке и Авдеевке занимают мобилизованные бойцы ВСУ, а не контрактники или наемники, рассказал Разин. «Когда наши занимают эту первую линию, то в течение суток идёт контратака на нашу позицию со стороны противника — и здесь уже ВСУ задействует более профессиональных военных, в том числе наёмников — и в том числе иностранцев», — пояснил собеседник. Когда российские военные выбивают противника, то «ВСУшники стараются быстрее вывести своих погибших и раненых — но только в случае, если погибли или ранены кадровые военные».

«На мобилизованных им наплевать», — добавил военкор.

На донецком участке фронта обычным делом стало использование противником американских РСЗО HIMARS, рассказал Разин. «Также работают «Три семерки» — американские дальнобойные гаубицы M777, работают чешские модернизированные «Грады» — РСЗО RM-70 Vampire», — перечислил собеседник.

Авиацию противник почти не использует, констатировал Разин. «Это вертолёты или, намного реже, самолёты. Когда они пытаются подлететь к линии боевого соприкосновения, то силами ПВО они очень быстро подавляются. Так что ВВС какой-то решающей роли не играют», — пояснил собеседник.

С российской стороны «в режиме 24 на 7» работают авиация, артиллерия, танки. «Цель — провести, так сказать, хирургическую операцию по прорыву фронта», — подчеркнул Разин. По его оценке, сейчас ситуация на этом участке фронта меняется к лучшему. «Идет постоянный напор на украинскую сторону. Наши войска пытаются прощупывать те места, где можно с наименьшими потерями с нашей стороны проломить фронт. С учетом того, что, повторюсь, укреплённые позиции там очень мощные», — отметил военкор.

При этом не надо забывать о чрезвычайной сложности продвижения на участке, который противник превратил в систему укрепрайонов. «Где-то есть продвижение на 50–100 метров. Потом может контратака произойти. Но инициатива полностью на нашей стороне», — заметил Разин. Противник старается поддерживать испытанную тактику, пытаясь нанести максимальный урон жилым кварталам Донецка и иногда предпринимая разовые контратаки.

«Но, как правило, такая контратака приводит к очередным потерям с их стороны, и всё захлёбывается, после чего наши ребята закрепляются и на следующий день двигаются уже дальше», — рассказал собеседник ИА REGNUM.

Но для того чтобы уменьшить количество обстрелов Донецка, фронт нужно отодвигать на 20–30 км, добавил Разин. «Двадцать километров — это дальность поражения системы «Град», 30 км — это «Три семёрки». В идеале, конечно, чтобы защититься от «Химарсов» или от «Ураганов», здесь принцип: чем дальше, тем лучше», — пояснил собеседник.

Командование противника не отводит подразделения ВСУ ни на одном из участков фронта в ДНР — ни в Марьинке, ни в Угледаре, ни в Артёмовске, сказал 21 февраля врио главы республики Денис Пушилин. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не станут защищать Артёмовск любой ценой.