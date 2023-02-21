Москва, , 19:06 — REGNUM Военнослужащие ВКС России успешно поражают объекты противника в зоне спецоперации. Министерство обороны РФ продемонстрировало работу штурмовиков Су-25.

Штурмовики Су-25 ВКС России работают в зоне спецоперации Цитата из видео. Министерство обороны России

На опубликованных в телеграм-канале ведомства видеокадрах экипажи штурмовой авиации наносят ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Отмечается, что пуски ракет выполняются попарно с малых высот. Результатом работы штурмовиков является поражение замаскированных и хорошо укрепленных полевых позиций ВСУ, а также уничтожение бронированной техники противника.

После выполнения задачи экипажи возвращаются на аэродром вылета, совершив маневр и выпустив тепловые ловушки.