Москва, 21 февраля, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Военнослужащие ВКС России успешно поражают объекты противника в зоне спецоперации. Министерство обороны РФ продемонстрировало работу штурмовиков Су-25.

Цитата из видео. Министерство обороны России Штурмовики Су-25 ВКС России работают в зоне спецоперации

На опубликованных в телеграм-канале ведомства видеокадрах экипажи штурмовой авиации наносят ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Отмечается, что пуски ракет выполняются попарно с малых высот. Результатом работы штурмовиков является поражение замаскированных и хорошо укрепленных полевых позиций ВСУ, а также уничтожение бронированной техники противника.

После выполнения задачи экипажи возвращаются на аэродром вылета, совершив маневр и выпустив тепловые ловушки.