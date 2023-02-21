Киев, 21 февраля, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Украинская разведка использует американское вертолёты UH-60 Black Hawk «Чёрный ястреб». Об этом заявили в главном управление разведки минобороны Украины 21 февраля.

(сс) Jakub Hałun Вертолет UH-60M Black Hawk

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Фотографии с винтокрылыми машинами, на бортах которых нанесены украинские опознавательные знаки, опубликованы в телеграм-канале ведомства.

«Авиация военной разведки Украины продолжает работу на переднем крае обороны нашей страны», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что боевые вертолёты значительно увеличивают возможности специальных подразделений ГУР Украины и эффективность выполнения специальных операций.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции (24 февраля 2022 года) российские военные уничтожили почти 600 самолётов и вертолётов ВСУ.