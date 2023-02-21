Москва, 21 февраля, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал визит главы США Джо Байдена в Киев «спектаклем». Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать визит Байдена на Украину.

Ukraine Presidency/Global Look Press Джо Байден в Киеве

«Вы знаете, идет спектакль, — сказал Лавров. — Так он и продолжается. Все работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших и с точки зрения спасения нацистского режима. Попытки бесперспективны».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент США Джо Байден прибыл с визитом на Украину. Самолет президента сначала приземлился на немецкую авиабазу Рамштайн, затем — в польский город Жешува, откуда он отправился в Киев на поезде. Газета Global Times оценила, что визит президента США Джо Байдена в Киев приведет к более жесткому ответу со стороны России.