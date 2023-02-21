Нью-Дели, 21 февраля, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Отношения Москвы и Нью-Дели остаются «необычайно стабильными», несмотря ни на какие потрясения, происходящие в мире, в том числе на Украине. Об этом в интервью, опубликованном 21 февраля индийским агентством ANI, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди и Владимир Путин

«Я уж точно не стану утверждать, что наши отношения с Россией за последние годы стали хуже», — сказал Джайшанкар.

Он также отметил, что Индия стремится поддерживать хорошие отношения со всеми крупными странами, в том числе с США. Глава индийского МИД подчеркнул, что в национальных интересах республики в целом быть в хороших отношениях с Западом.

Напомним, ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что покупка Индией российской нефти не нарушает «потолок цен», установленный «Большой семёркой», так как пользуется скидкой, т.е. подыгрывает стремлению Запада сократить доходы РФ.