Тель-Авив, Израиль, 21 февраля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. США могут добиться возвращения санкций против Ирана. Об этом заявил глава МИД Израиля Эли Коэн. Для этого Вашингтон готов задействовать механизм так называемого снэпбэка, который представляет собой быстрый возврат к санкциям ООН на основании предусмотренного совместного плана действий по иранской ядерной программе. Об этом израильский дипломат заявил в интервью телеканалу i24.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Как считает Коэн, США и страны Запада продавят «снэпбэк» по Ирану до сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он также уверен, что в ситуации, когда «Иран очень близок к обогащению урана до 90%», к тому же поставляет оружие России для ведения СВО, США и их союзники не смогут больше стоять в стороне.

Напомним, днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре заявил, что Вашингтон находится в тесном контакте с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и странами «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания) после получения информации о том, что Иран получил обогащённый до 84% уран.