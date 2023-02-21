Москва, 21 февраля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Резолюция Европарламента, который осудил предложение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом, противоречит «объединяющей миротворческой миссии Олимпийских игр и Олимпийской хартии, неоднократно одобренной Европейским союзом и его государствами-членами». Об этом 21 февраля говорится в заявлении МОК.

Антон Денисов/РИА Новости Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета

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В комитете подчеркнули, что пока решение о разрешении атлетам из России и Белоруссии участвовать в квалификации на ОИ-2024 не принято. При этом указано, что требование Европарламента о «многогранной изоляции» всех российских и белорусских спортсменов явно противоречит в том числе и автономии спортивных организаций, которая «является неотъемлемой частью европейской спортивной модели и основополагающим принципом, признанным институтами ЕС».

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Напомним 18 февраля Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой осуждается решение МОК о рассмотрении возможности допуска спортсменов из России и Белоруссии до квалификации Олимпийских игр 2024 года под нейтральным флагом. Европарламент призвал оказать давление на МОК, чтобы организация отказалась от своего курса в отношении россиян и белорусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале более 30 стран направили письмо в Международный олимпийский комитет, в котором высказались против возвращения российских спортсменов на турниры. В числе этих стран США, Великобритания, Франция, Канада и Германия.