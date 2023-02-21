Москва, , 18:43 — REGNUM В Москве 21 февраля состоялось обсуждение ситуации в Йемене с послом этой республики в России Ахмедом Салемом аль-Вахейши. В ходе встречи с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым российский дипломат подчеркнул необходимость прекращения огня в регионе и установления диалога между сторонами конфликта.

Посол Йемена в России Ахмед Салем Аль-Вахейши © Владимир Трефилов/РИА Новости

«С российской стороны была отмечена необходимость консолидации усилий всех без исключения йеменских политсил ради обеспечения устойчивого режима прекращения огня с последующим выходом на запуск полноформатного национального диалога и выработку принципов всеобъемлющего урегулирования конфликта в этой традиционно дружественной арабской стране», — сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что встреча прошла по инициативе йеменской стороны.

Напомним, в январе 2023 года Саудовская Аравия и йеменские повстанцы-хуситы, которых поддерживает Иран, начали неформальные переговоры по вопросу завершения вооруженного конфликта в республике, продолжающегося с 2014 года.