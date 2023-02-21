Вашингтон, 21 февраля, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Председатель Китая Си Цзиньпин готовится посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 21 февраля сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

По данным журналистов, лица, знакомые с планами китайского лидера, заявляют, что он планирует активизировать усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине. Якобы Пекин собирается придать новый импульс мирным переговорам, чтобы избежать ядерного конфликта.

Сообщается, что дата поездки Си Цзиньпина ещё не выбрана. Она может состояться в апреле или мае.

Напомним, 21 февраля Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что страны Запада планируют довести локальный военный конфликт на Украине до глобального масштаба. Российский лидер заявил, что Россия приостанавливает участие в СНВ-3 и в случае возобновления ядерных испытаний в США тоже будет проводить подобные испытания.