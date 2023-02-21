Эр-Рияд, 21 февраля, 2023, 18:42 — ИА Регнум. В ходе ракетных ударов Израиля по Дамаску повреждена база спецназа иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс». Об этом 21 февраля сообщает арабский телеканал Al-Hadath, ссылаясь на свои источники.

Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press Члены Корпуса стражей исламской революции

По данным журналистов, Израиль стремился поразить склады, которые «Аль-Кудс» используют для выполнения своих задач в Сирии. В ходе ракетной атаки якобы погибли 15 человек, в том числе семеро военнослужащих сирийской армии.

Сообщается, что рядом с атакованной базой был расположен иранский культурный центр. Также удар якобы пришёлся по складам с оружием проиранских шиитских формирований.

Напомним, ВВС Израиля 16 февраля нанесли ракетные удары по Дамаску и его окрестностям. Кроме того, была обстреляна радарная станция на юге Сирии. По информации СМИ, в течение 2022 года Израиль наносил воздушные удары по сирийской территории 32 раза.