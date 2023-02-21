Варшава, 21 февраля, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден 21 февраля на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой отметил вклад Варшавы в «обеспечение безопасности Европы».

Павел Бедняков/РИА Новости Джо Байден

НАТО нуждается в Польше подобно тому, как нуждается в США, ведь обеспечить безопасность Европы без Польши не получилось бы, а без этого невозможна и глобальная безопасность, сказал Байден.

Варшава — один из ключевых союзников Вашингтона, подчеркнул президент США.

Он поблагодарил Варшаву за сотрудничество в военной сфере в виде размещения в Польше корпуса сухопутных войск американских Вооруженных сил.

Как сообщалось ранее, 21 февраля Байден посещает Польшу. В Варшаву он прибыл из Киева, где находился днем ранее.

После встречи с Байденом 21 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что лозунгом председательства Польши в ЕС (состоится в 2025 году) будет «Больше Америки в Евросоюзе».

В ходе визита Байдена в Польшу будет обсуждаться вопрос о расширении инфраструктуры НАТО на территории страны, сообщили ранее в канцелярии польского президента.