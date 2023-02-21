Женева, Швейцария, , 18:34 — REGNUM Швейцарские банки не имеют права использовать в своих целях замороженные российские деньги. Об этом пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости.

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«С замороженными активами не допускается фактическое управление портфелем», — сообщил Майенфиш, добавив, что любые действия, позволяющие управлять замороженными активами или использовать их, запрещены.

Что касается расходов, связанных с заблокированной недвижимостью, то Майенфиш отметил, что они ложатся на владельцев.

Напомним, Швейцария в рамках антироссийских санкций заморозила российские активы на сумму $8,1 млрд.