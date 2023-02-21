С молчаливого согласия европейских чиновников украинским властям удалось возобновить дноуглубительные работы в своей части Дунайской дельты. Бухарест об этом наверняка знал, но в силу знаменитой политкорректности ЕС помалкивал. Конфликт вырвался в публичную плоскость после 17 февраля.

Игорь Иваненко, , 21:18 — REGNUM «Румыния ни при каких обстоятельствах не допустит разрушения дельты Дуная! Работы на [украинском] канале Быстрое должны быть остановлены сейчас! Румынское государство и народ проявили солидарность и помогли Украине пройти ее трудный путь. Но румынский народ не согласен остаться без этого природного чуда — дельты Дуная!»

Река Дунай в Румынии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Данное высказывание сделано 20 февраля 2023 г. и принадлежит лидеру правящей в Бухаресте пропрезидентской Национальной коалиции за Румынию Марчелу Чолаку. В настоящее время этот политик возглавляет нижнюю палату румынского парламента, а в мае по коалиционному соглашению должен занять пост премьер-министра страны.

Действующий глава правительства Румынии Николае Чукэ по поводу дноуглубительных работ в украинской части Дунайской дельты высказывается более дипломатично. Однако требует немедленного доступа представителей своей страны к каналу, где скорее всего проходят резонансные работы. Вчера об этом был официально уведомлен украинский посол в Румынии.

Ранее на эту тему высказался министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. В субботу в ходе встречи в рамках конференции по безопасности в Мюнхене он предложил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе прояснить позицию Украины в отношении канала Быстрое. Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

В споре вокруг работ на канале Быстрое украинская сторона утверждает, что информировала Румынию, тогда как румынская сторона отрицает это.

Богдан Ауреску © IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Так в чём же причина столь эмоциональной реакции румынских политиков?

Она тривиально связана с деньгами. Бухарест не желает терять сверхприбыли от монопольного положения в качестве транзитера на путях между Нижним Дунаем и Чёрным морем.

Дунай — стратегически важная часть европейского транспортного коридора № 7 (связывает Вену с Черноморским бассейном). А он, в свою очередь, посредством расположенного в Германии канала Майн — Дунай входит в сквозную водно-транспортную магистраль между Северным и Чёрным морями. Последнюю зачастую называют не иначе как Европейская транспортная ось.

Транзитная монополия Румынии на Нижнем Дунае оформилась на излёте правления Николае Чаушеску. В 80-х годах прошлого века в эксплуатацию там были введены два искусственных канала Черновода — Констанца и Меджидия — Новодари, обходящие Дунайскую дельту. Их грандиозное строительство велось при активном содействии Советского Союза.

СССР поспособствовал исключительной роли Бухареста на Нижнем Дунае и тем, что в основном использовал для своего гражданского судоходства Сулинское гирло в румынской части дельты. Прокладка собственного глубоководного пути в советской части дельты по ряду причин осуществлена не была. Удобнейшее Новостамбульское (ныне именуемое как Быстрое) гирло использовалось в 60–80-х годах преимущественно для военных нужд.

В 2004 г. накануне «первой оранжевой революции» Украина предприняла первую попытку подорвать румынскую транзитную монополию. Правительство Виктора Януковича приступило к созданию глубоководного судового хода (ГСХ) «Дунай — Чёрное море» как раз через гирло Быстрое. Проект сулил Киеву огромные доходы от канального сбора, лоцманских и портовых услуг, возрождения судоремонтных предприятий. Но для этого необходимо было выполнить дноуглубительные работы.

Проект украинского ГСХ вызвал ожидаемую критику у румынских властей. В основу её ставилась экологическая проблематика. Киев сам невольно подставился под неё, поскольку к тому времени ратифицировал Конвенцию Эспо (о международной экологической экспертизе потенциально опасных объектов). Международные инстанции прогнозируемо поддержали претензии Бухареста и потребовали свернуть украинские дноуглубительные работы на главной реке Центральной и Восточной Европы.

Дельта Дуная

После победы «оранжевых» и занятия кресла главы правительства Юлией Тимошенко рекомендации европейской экологической общественности были неукоснительно выполнены. Едва начавшееся судоходство через канал Быстрое было прервано, что обернулось колоссальными потерями для госбюджета Украины.

Частично реанимировать проект ГСХ в гирле Быстрое удалось во время второго премьерства Януковича (2006–2007 годы). На Нижнем Дунае тогда развернулась настоящая «война земснарядов» — Румыния и Украина энергично углубляли свои судоходные протоки. Вскоре по украинскому ГСХ навигация возобновилась, а уже в 2010 г. гирло Быстрое обогнало Сулинский канал по интенсивности движения судов.

Однако румынская сторона, опираясь на поддержку международных инстанций, смогла создать серьёзные проблемы своему конкуренту. Проектный показатель углубления дна до 7,2 метра на всём протяжении украинского канала достигнуть так и не удалось.

Во многом такой исход был обеспечен позицией евробюрократии.

С момента принятия Бухареста в ЕС европейцы стали вкладываться в румынскую транспортную инфраструктуру. Аргументы о меньшей себестоимости «украинского пути» из Дуная в Чёрное море и его большей пропускной способности еврочиновники игнорировали.

Однако многое поменялось с началом Специальной военной операции России. После того как перевалка грузов через черноморские порты Украины была ограничена, огромную актуальность приобрёл дунайский маршрут. Через речные порты Рени и Измаил пошла основная часть украинского хлебного экспорта. Сюда же, по сведениям ряда источников, стали осуществляться поставки вооружений для киевского режима.

Видимо, с молчаливого согласия европейских чиновников украинским властям удалось возобновить дноуглубительные работы в своей части Дунайской дельты.

Краны в порту Измаил. Украина © Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

Бухарест об этом наверняка знал, но в силу знаменитой политкорректности ЕС помалкивал. Конфликт вырвался в публичную плоскость после того, как 17 февраля Министерство инфраструктуры Украины публично заявило о достижении в дунайском канале навигационных глубин уровня в 6,5 метра (ранее этот показатель составлял 3,9 метра). Что якобы позволило вдвое увеличить осадку судов, следующих через Быстрое.

Получив болезненный удар от союзника по антироссийскому альянсу, румынские политики явно ослабили блокировку всевозможных претензий к Украине внутри своей страны. А таких претензий за последнее время накопилось довольно много.

К примеру, на днях о приостановке своей деятельности заявил крупнейший румынский производитель молочной продукции в Тырговиште.

Это связано с затовариванием румынского рынка «молочки» украинской продукцией из-за либерализации условий её ввоза. ЕС пошёл на данную меру в рамках оказания экстренной экономической помощи Киеву. Румынские молочные компании с тревогой ожидают резкого падения стоимости соответствующей продукции на национальном рынке.

По схожей причине почти в два раза сократился экспорт румынского зерна.

Обладая большей себестоимостью, оно не выдерживает конкуренцию с более дешёвым украинским. Последнее попадает на территорию Евросоюза по так называемым маршрутам солидарности и стало вытеснять продукцию румынских фермеров. Местные производители требуют от официального Бухареста в связи с этим дополнительных преференций.

Весьма неожиданной для многих стала поддержка румынскими властями нового венгерского демарша, направленного на привлечение внимания к проблемам этнических меньшинств на Украине. Представители Будапешта и Бухареста в Совете Европы инициировали обращение от этой международной организации в Венецианскую комиссию для получения заключения о положении украинцев венгерского и румынского происхождения.

Дунай впадает в Черное море © Andrey Nekrasov/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Ожидается, что соответствующее заключение будет подготовлено к июню, а значит Киеву стоит готовиться к инспекции в области межнациональных отношений.

Безусловно, не стоит преувеличивать масштабов этих противоречий между Румынией и Украиной.

Официальный Бухарест продолжает оставаться одним из наиболее мотивированных участников антироссийской коалиции и готов нести в рамках данного проекта серьёзные издержки. И сегодняшние действия официального Бухареста — вызов нашего посла в румынский МИД и требование закрыть Русский дом — очередное тому подтверждение.

Другое дело, что румынский политический класс за два минувших десятилетия привык к приоритетному вниманию со стороны институтов Евросоюза. Необходимость делить его с весьма противоречивым (с румынской точки зрения) партнёром в лице Украины вызывает недовольство в Бухаресте.

Так что резонансные высказывания румынских политиков, упомянутые в начале этого материала, обращались не столько к Украине, сколько к европейской бюрократии и главным державам Европейского союза.