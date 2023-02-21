Химки, Московская область, , 18:24 — REGNUM Задержанному в аэропорту Шереметьево с оружием гражданину США Андрэ Хачатуряну вынесли приговор. Химкинский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Отбывать свой срок осужденный будет в колонии общего режима.

Напомним, Хачатурян был задержан 26 декабря 2021 с боевым пистолетом Glok-17 в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. В отношении него было возбуждено уголовное дело о контрабанде оружия и боеприпасов, а также о незаконных приобретении, передаче, хранении, перевозке и пересылке или ношении взрывчатых веществ.

Несмотря на то, что адвокаты заявляли о том, что их клиент не скрывал оружие, а поместил его в багаж вместе с другими вещами, к тому же он раскаялся, что не оформил документы на оружие, как положено, суд отказался оправдать Хачатуряна.