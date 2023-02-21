Москва, 21 февраля, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Россия заинтересована в дружелюбных отношениях с другими государствами, которые бы основывались на взаимном уважении. Об этом 21 февраля в комментариях телеканалу RT заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА REGNUM Россия!

Также по теме: Британский журнал подсчитал долю поддерживающих Россию стран

«Страны поймут, что Россия не собирается противостоять кому-либо, Россия ищет дружелюбных отношений, основанных на взаимном уважении и доверии», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также добавил, что в Европе нет независимых государств, по вопросу выстраивания своей политики они вынуждены постоянно слушать Вашингтон. По его словам, Россия полагает, что именно США управляют Европой.

Читайте также: Агрессивная политика США делает невозможным возобновление диалога с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон проводит «безоглядно агрессивную политику» в отношении России, поэтому возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном пока маловероятно.