Проходящий ремонт и модернизацию авианосец «Адмирал Кузнецов» покинул док

Мурманск, , 18:19 — REGNUM Авианосец «Адмирал Кузнецов», проходящий в настоящее время ремонт и модернизацию, покинул док, передает 21 февраля РИА Новости со ссылкой на главу Объединённой судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» © Павел Львов/РИА Новости

Возвращение авианосца в состав военно-морского флота состоится в 2024 году, добавил он. До этого времени будут продолжаться работы по ремонту и модернизации.

Ремонт «Адмирала Кузнецова» начался в 2017 году.

В декабре 2022 года сообщалось о пожаре на бору авианосца, который находился в доке в Мурманске. Системы тушения сработали штатно, ущерба зафиксировано не было, в результате инцидента никто не пострадал.