Кадыров о приостановке участия России в ДНСВ: играть с великой державой в кошки-мышки не получится

Чеченская Республика, , 18:12 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение президента России Владимира Путина приостановить участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. По мнению руководителя северо-кавказской республики, Западу пора понять, что игры с Россией не получатся.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Думаю, неожиданным для недружественных стран стало решение о приостановлении участия России в договоре СНВ. Я решительно поддерживаю это решение. Пора бы им уже понять, что играть с великой державой в кошки-мышки не получится»,— написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам чеченского лидера, «не Россия развязала войну», зато «она её остановит», сомнений в победе ни у кого нет.

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Напомним, о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. По его словам, НАТО выдвигает России требование по исполнению ДСНВ, а само намерено вести себя как захочется.

«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях», — заявил Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием.