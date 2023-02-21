Геленджик, Краснодарский край, , 17:59 — REGNUM Угрозы для экологии от последствий крушения в Краснодарском крае сухогруза, который перевозил мел, по предварительным данным, нет. Об этом 21 февраля сообщили в администрации Геленджика.

Геленджик © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

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«По предварительным данным специалистов, угроза экологической составляющей отсутствует», ― говорится в сообщении администрации в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 21 февраля из-за сильного шторма в Чёрном море у берегов Краснодарского края потерпел крушение сухогруз Seamark, который ходит под флагом Коморских островов. На борту судна находились 11 членов экипажа ― граждане России.

Сухогруз, перевозивший 3 тыс. тонн кальцита (мел), в результате крушения переломился пополам.

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В спасательной операции принимали участие пять кораблей из Новороссийска. Также на место выехали кареты скорой помощи, дежурные группы полиции, ДПС, МЧС.

В результате удалось спасти десять человек, один из них находится в тяжёлом состоянии, один погиб.

В настоящее время семь пострадавших идут на корабле в сторону села Алексино. Второй корабль с тремя спасенными и телом погибшего направляется в порт Новороссийска.