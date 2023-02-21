Херш не стал оправдываться перед Конгрессом США за статью о взрывах на «Северных потоках»

Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Журналист Сеймур Херш, ранее опубликовавший статью о том, что решение о проведении операции по подрыву «Северных потоков» принял президент Соединённых Штатов Джо Байден, отказывается идти в Конгресс США для дачи показаний. Об этом он заявил 21 февраля РИА Новости.

Сеймур Херш Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я уже 50 лет в деле и занимаюсь журналистикой. Я не хожу в Конгресс рассказывать о материалах, которые я подготовил. Это не моя работа», — сказал Херш.

Он также сообщил, что не занимается политикой, а предпочитает оставаться репортёром. Его позиция — нужно публиковать данные, которые становятся известными, а мнения остальных ему не важны.

Стоит отметить, что ранее Херш также отказался выступить с материалами по «Северным потокам» в ООН. Он объяснил это тем, что не работает ни с какими официальными властями в принципе.

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