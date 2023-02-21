Посол РФ в Анкаре: Россия собирается расширять своё консульское присутствие в Турции

Анкара, , 17:55 — REGNUM Россия намерена бороться за расширение своего консульского присутствия в Турции. Об этом заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Посольство России в Анкаре © Денис Соловых/ТАСС

«Будем бороться за то, чтобы расширять наше консульское присутствие [в Турции]», — сказал он в интервью телеграм-каналу «Турция — это».

Также российский дипломат уточнил, в настоящее время в Турции ведут работу информационно-консультационные центры РФ, которые находятся в местах, где есть российские консульства: в Анкаре, Стамбуле и в Анталье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил о своих планах посетить Турцию.